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В Николаевской области на территорию арсенала ВМС бросили дымовую шашку

Вчера, 22:28
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В Николаевской области на территорию арсенала ВМС бросили дымовую шашку - фото

pietberkers / Pixabay

В среду, 22 мая, на территорию арсенала Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Николаевской области бросили дымовую шашку.

Об этом сообщили в командовании ВМС ВС Украины.

Неизвестный бросил на военный объект дымовую шашку и попытался незаметно скрыться, однако был схвачен охраной.

«Подразделения охраны среагировали мгновенно. Расчетом стражи выявлены и прекращены противоправные действия, а дежурным подразделением задержан гражданин», - говорится в сообщении.

Из-за провокации командование части усилило охрану военного объекта. Территорию арсенала тщательно проверили на наличие посторонних лиц и предметов.

Теги:   Арсенал оружия ВМС Украины Николаевская область

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