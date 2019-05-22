В Николаевской области на территорию арсенала ВМС бросили дымовую шашку Вчера, 22:28 447 Цей матеріал також доступний українською pietberkers / Pixabay pietberkers / Pixabay

В среду, 22 мая, на территорию арсенала Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Николаевской области бросили дымовую шашку.

Об этом сообщили в командовании ВМС ВС Украины.

Неизвестный бросил на военный объект дымовую шашку и попытался незаметно скрыться, однако был схвачен охраной.

«Подразделения охраны среагировали мгновенно. Расчетом стражи выявлены и прекращены противоправные действия, а дежурным подразделением задержан гражданин», - говорится в сообщении.

Из-за провокации командование части усилило охрану военного объекта. Территорию арсенала тщательно проверили на наличие посторонних лиц и предметов.