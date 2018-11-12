Вечером в воскресенье, 11 ноября, в Николаеве произошел пожар в церкви Евангельских христиан-баптистов Благодати Божьей на улице Степной, сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Вызов о возгорании в церкви поступил в 16:43. Полностью потушить огонь спасателям удалось в 19:10. Площадь пожара составила 120 квадратных метров.

Пожар ликвидировали 11 единиц техники и 31 спасатель.

Причины возгорания устанавливают специалисты.

По данным местных СМИ, на момент возгорания в помещении находились люди, пришедшие на богослужение. Была проведена эвакуация. Пострадавших в результате инцидента нет.

В прилегающему к Дому молитвы зданию, в котором и начался пожар, находится архив Николаевской городской ритуальной службы, здесь содержатся сведения о захоронениях на николаевских кладбищах за многие десятилетия. Во время пожара сотрудники ритуальной службы выносили папки с бумагами из помещения, чтобы спасти документацию. По их словам, архив не пострадал.