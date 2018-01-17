В Николаеве гепатит А подтвердили у 55 человек

В больницы госпитализировали 77 человек, в том числе 22 детей

В Николаеве по состоянию на 17 января диагноз вирусный гепатит А подтвердили у 55 человек среди 77 госпитализированных с подозрением на эту болезнь.

Об этом сообщили в Управлении здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.

"В областной инфекционной больнице находятся 55 пациентов. Из них подтвержден диагноз у 38 человек. Еще 22 ребенка находятся в областной детской инфекционной больнице, диагноз подтвержден у 17 детей", - говорится в заявлении.

Напомним, что в Николаеве зарегистрировали вспышку вирусного гепатита А. Источник заражения - пункт доочистки питьевой воды. Полиция начала расследование.

Гепатит А (также Болезнь Боткина) - острое инфекционное заболевание печени, которое вызывает вирус гепатита А. Вирус хорошо передается через зараженную пищу и воду, ежегодно вирусом инфицируются около десяти миллионов человек. Инкубационный период - от двух до шести недель, в среднем - 28 дней.