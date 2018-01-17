В Николаеве гепатит А подтвердили у 55 человек

В Николаеве по состоянию на 17 января диагноз вирусный гепатит А подтвердили у 55 человек среди 77 госпитализированных с подозрением на эту болезнь.
Об этом сообщили в Управлении здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.
"В областной инфекционной больнице находятся 55 пациентов. Из них подтвержден диагноз у 38 человек. Еще 22 ребенка находятся в областной детской инфекционной больнице, диагноз подтвержден у 17 детей", - говорится в заявлении.
Напомним, что в Николаеве зарегистрировали вспышку вирусного гепатита А. Источник заражения - пункт доочистки питьевой воды. Полиция начала расследование.
Гепатит А (также Болезнь Боткина) - острое инфекционное заболевание печени, которое вызывает вирус гепатита А. Вирус хорошо передается через зараженную пищу и воду, ежегодно вирусом инфицируются около десяти миллионов человек. Инкубационный период - от двух до шести недель, в среднем - 28 дней.
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