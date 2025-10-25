В Полтавской области женщина тайно родила ребенка и закопала его тело в своем дворе

В Миргородской общине в Полтавской области женщина вызвала преждевременные роды, после чего закопала тело своего новорожденного ребенка на территории собственного двора. Об этом в субботу, 25 октября, сообщила полиция Полтавской области.

Информация о происшествии поступила в полицию 24 октября от местных жителей. По данным следствия, женщина, вероятно, родила дома, но скрывала этот факт.

Сначала она отрицала, что была беременной, однако позже призналась, что самостоятельно вызвала преждевременные роды и закопала тело ребенка на своей территории. По ее словам, плоду было около пяти месяцев. Следователи обнаружили тело закопанного плода на месте происшествия.

Реклама

Полиция начала досудебное расследование по статье 117 Уголовного кодекса Украины — Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка. Наказание по этой статье предусматривает ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, а полиция продолжает выяснение обстоятельств дела.