«Мы встретимся снова». В Минобороны обратились к крымчанам
Крым (Фото:David Mark / Pixabay)
Минобороны обнародовало видео с кадрами из Крыма и заявило, что полуостров обязательно вернется под контроль Украины.
Соответствующее видео было опубликовано в Twitter.
«Невыразимо больно быть надолго разлученным с человеком, которого любишь и будешь любить всегда», — говорится в сообщении Минобороны.
На видео изображены пейзажи из украинского Крыма, а также акции местных жителей, на которые они выходили с флагами Украины и крымских татар.
Ролик сопровождается песней Веры Линн, в которой есть такие слова: «Мы встретимся снова, не знаю где, не знаю когда, но знаю, что в один солнечный день мы встретимся снова».
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