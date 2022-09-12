«Мы встретимся снова». В Минобороны обратились к крымчанам

12 сентября, 20:28
Поделиться:
Крым (Фото:David Mark / Pixabay)

Крым (Фото:David Mark / Pixabay)

Минобороны обнародовало видео с кадрами из Крыма и заявило, что полуостров обязательно вернется под контроль Украины.

Соответствующее видео было опубликовано в Twitter.

«Невыразимо больно быть надолго разлученным с человеком, которого любишь и будешь любить всегда», — говорится в сообщении Минобороны.

Видео дня

Читайте также:
Как мы будем возвращать Крым

На видео изображены пейзажи из украинского Крыма, а также акции местных жителей, на которые они выходили с флагами Украины и крымских татар.

Ролик сопровождается песней Веры Линн, в которой есть такие слова: «Мы встретимся снова, не знаю где, не знаю когда, но знаю, что в один солнечный день мы встретимся снова».

https://twitter.com/DefenceU/status/1569352761837326337
Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Крым Минобороны Украины Российская агрессия Деоккупация Крыма Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X