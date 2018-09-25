В метро Киева пассажир упал на рельсы

Утром во вторник, 25 сентября, в Киеве на станции метро Святошино пассажир упал на рельсы.
Как сообщили в Киевском метрополитене, движение поездов на красной ветке останавливали на несколько минут, пишет Укринформ.
О состоянии пассажира пока не сообщается. Обстоятельства падения выясняются.
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