25 сентября 2018, вторник

В метро Киева пассажир упал на рельсы

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Инцидент произошел на красной ветке метро
Фото: Wikimedia.org

Инцидент произошел на красной ветке метро

Утром во вторник, 25 сентября, в Киеве на станции метро Святошино пассажир упал на рельсы.

Как сообщили в Киевском метрополитене, движение поездов на красной ветке останавливали на несколько минут, пишет Укринформ.

О состоянии пассажира пока не сообщается. Обстоятельства падения выясняются.

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