В метро Харькова у военного изъяли РПГ и боеприпасы

В Харькове на станции метро Южный вокзал полицейские задержали военнослужащего, который перевозил реактивную противотанковую гранату и боеприпасы.
Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.
По словам полицейских, у 59-летнего жителя Запорожской области обнаружили в рюкзаке нож кустарного производства, электродетонатор без маркировки, РПГ-22, десять запалов УЗРГМ-2 к гранате РГД-5, две гранаты РГД-5, две гранаты Ф-1 и два запала к гранате Ф-1.
Смотрите также
Боеприпасы изъяли и направили на экспертизу. Против военнослужащего открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Комментарии
Правила комментирования