06 ноября 2018, вторник

В метро Харькова у военного изъяли РПГ и боеприпасы

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Военный перевозил гранаты в рюкзаке
Фото: полиция

Военный перевозил гранаты в рюкзаке

В Харькове на станции метро Южный вокзал полицейские задержали военнослужащего, который перевозил реактивную противотанковую гранату и боеприпасы.

Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.

По словам полицейских, у 59-летнего жителя Запорожской области обнаружили в рюкзаке нож кустарного производства, электродетонатор без маркировки, РПГ-22, десять запалов УЗРГМ-2 к гранате РГД-5, две гранаты РГД-5, две гранаты Ф-1 и два запала к гранате Ф-1.

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Боеприпасы изъяли и направили на экспертизу. Против военнослужащего открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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