Россияне устроили судилище над 16-летней украинкой, растоптавшей российский флаг — мэр Мелитополя 14 апреля, 16:58 Город Мелитополь (Фото:Иван Федоров / Facebook)

Оккупанты устроили судилище над 16-летней украинкой, растоптавшей российский флаг, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

В эфире телемарафона он заявил, что россияне судили жительницу Мелитопольского района. Они заставили ее просить прощения на камеру и удалить из соцсетей видео с российским флагом, угрожая тюремным заключением.

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«Захватчики разъярены сопротивлением, которое продолжается уже более года. И готовы воевать даже с детьми. Но Юг несокрушимый. Юг ждет деоккупацию», — добавил Федоров.

Других подробностей он не раскрыл.