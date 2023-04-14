Россияне устроили судилище над 16-летней украинкой, растоптавшей российский флаг — мэр Мелитополя

14 апреля, 16:58
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Город Мелитополь (Фото:Иван Федоров / Facebook)

Город Мелитополь (Фото:Иван Федоров / Facebook)

Оккупанты устроили судилище над 16-летней украинкой, растоптавшей российский флаг, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

В эфире телемарафона он заявил, что россияне судили жительницу Мелитопольского района. Они заставили ее просить прощения на камеру и удалить из соцсетей видео с российским флагом, угрожая тюремным заключением.

Видео дня

«Захватчики разъярены сопротивлением, которое продолжается уже более года. И готовы воевать даже с детьми. Но Юг несокрушимый. Юг ждет деоккупацию», — добавил Федоров.

Других подробностей он не раскрыл.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Запорожская область Мелитополь Военные преступления РФ Война России против Украины

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