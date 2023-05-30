В оккупированном Мелитополе россияне похитили журналистку и ее мужа. Их обвиняют в «терроризме» 30 мая, 19:56 Ирина и Александр Левченко (Фото:investigator.org.ua via facebook)

Во временно оккупированном Мелитополе россияне похитили местную журналистку Ирину Левченко и ее мужа Александра. Где сейчас содержатся супруги — неизвестно.

Об этом сообщают Центр журналистских расследований со ссылкой на сестру Ирины Левченко и Запорожская областная организация НСЖУ.

Ирина работала журналисткой с 1981 года. В частности, была корреспондентом областных и всеукраинских печатных изданий. В последние годы по семейным обстоятельствам почти не вела профессиональную деятельность, находилась на пенсии по возрасту.

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Александр работал на мелитопольском заводе тракторных гидроагрегатов. После выхода на пенсию большую часть времени посвящал дачному участку.

Связь с супругами исчезла 6 мая. Близкие не сразу забили тревогу, поскольку Ирина и Александр могли поехать на дачу, в пригород Мелитополя, где нет связи, или на кладбище за город, как делали это раньше.

Но впоследствии оказалось, что на даче супругов нет, а квартиры заперты.

Друзья попытались узнать судьбу семьи в оккупационных органах, однако там заявили, что информацию предоставят только родственникам. Однако все родственники супругов уехали из оккупации.

В настоящее время близкие владеют приблизительной информацией о судьбе похищенных.

Известно, что в первый день Левченко якобы держали в помещении на улице Чернышевского, где находится одна из оккупационных «правоохранительных структур».

Но впоследствии Ирину перевели в другое место, куда именно — до сих пор неизвестно. Александра оставили в этом помещении на Чернышевского, его обвиняют в «терроризме», пишет Центр журналистских расследований.

В Запорожской областной организации НСЖУ добавляют, что арестованных держат в бесчеловечных условиях, почти без еды, в холодном подвале, на бетонном полу, их подвергают физическим и моральным пыткам, предъявляя совершенно бессмысленные и надуманные обвинения.