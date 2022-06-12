В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв, есть раненые — СМИ 12 июня, 19:01 Цей матеріал також доступний українською Город Мелитополь (Фото:inform.zp.ua)

Сегодня, 12 июня, в оккупированном Мелитополе прогремел взрыв возле здания с российскими силовиками, сообщает в Telegram Риа-Мелитополь.

Отмечено, что взрыв произошел около 17:45 в районе танка по улице Героев Украины, где находится так называемое МВД оккупантов.

Сами оккупанты заявили о трех пострадавших: двух мужчинах и женщине.

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Захватчики утверждают, что сработала взрывчатка, оставленная в урне.

В инциденте россияне обвинили ВСУ.

Фото: Риа-Мелитополь via Telegram

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