В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв, есть раненые — СМИ

12 июня, 19:01
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Город Мелитополь (Фото:inform.zp.ua)

Город Мелитополь (Фото:inform.zp.ua)

Сегодня, 12 июня, в оккупированном Мелитополе прогремел взрыв возле здания с российскими силовиками, сообщает в Telegram Риа-Мелитополь.

Отмечено, что взрыв произошел около 17:45 в районе танка по улице Героев Украины, где находится так называемое МВД оккупантов.

Сами оккупанты заявили о трех пострадавших: двух мужчинах и женщине.

Видео дня

Захватчики утверждают, что сработала взрывчатка, оставленная в урне.

В инциденте россияне обвинили ВСУ.

Риа-Мелитополь via Telegram
Фото: Риа-Мелитополь via Telegram
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Мелитополь Взрыв Война России против Украины

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