В Мелитополе подорвали коллаборанта, работающего на российских силовиков

2 мая, 15:31
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Временно оккупированный Мелитополь (Фото:Следственный комитет РФ)

Временно оккупированный Мелитополь (Фото:Следственный комитет РФ)

Во временном оккупированном Мелитополе Запорожской области подорвали так называемого «заместителя начальника областного ГУВД России». Об этом сообщил Следственный комитет Российской Федерации.

Согласно сообщению, 2 мая у ворот жилого дома по улице Пирогова было заложено самодельное взрывное устройство, которое привели в действие, когда коллаборант открыл ворота.

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В результате коллаборант получил минно-взрывную травму. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ
Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Теперь «правоохранители» разыскивают причастных к покушению. Допрашиваются свидетели и очевидцы происшествия.

Редактор: Татьяна Краевская

Теги:   Мелитополь Война России против Украины Коллаборационизм

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