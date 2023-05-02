В Мелитополе подорвали коллаборанта, работающего на российских силовиков 2 мая, 15:31 Временно оккупированный Мелитополь (Фото:Следственный комитет РФ)

Во временном оккупированном Мелитополе Запорожской области подорвали так называемого «заместителя начальника областного ГУВД России». Об этом сообщил Следственный комитет Российской Федерации.

Согласно сообщению, 2 мая у ворот жилого дома по улице Пирогова было заложено самодельное взрывное устройство, которое привели в действие, когда коллаборант открыл ворота.



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В результате коллаборант получил минно-взрывную травму. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

Фото: Следственный комитет РФ

Фото: Следственный комитет РФ

Теперь «правоохранители» разыскивают причастных к покушению. Допрашиваются свидетели и очевидцы происшествия.