В Мариуполе прогремели мощные взрывы — советник мэра 12 июля, 22:55 Последствия российских обстрелов Мариуполя (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

В среду поздно вечером, 12 июля, во временно оккупированном армией РФ Мариуполе раздались взрывы.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Российские оккупанты же говорят, что якобы работает ПВО.

«В Мариуполе — взрывы. Оккупанты завели пластинку о ПВО, местные сообщают о громком звуке с западного направления на восток (из Запорожья в сторону Левобережья Мариуполя) и одновременную попытку что-то перехватить в воздухе», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что над побережьем в Мариупольском районе активно работают авиация и ПВО российских захватчиков.