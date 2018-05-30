В Луцке пьяная нарушительница покусала патрульного - видео

Содержание алкоголя в крови женщины превышало допустимую норму в 14 раз

В ночь на среду, 30 мая, в Луцке нетрезвая женщина-водитель во время составления протокола укусила правоохранителя.

Об этом сообщили в патрульной полиции Волынской области, опубликовав соответствующее видео.

"На улице Героев УПА в Луцке экипаж заметил микроавтобус Оpel, который остановился на перекрестке. При общении с водителем заметили у него явные признаки опьянения", - говорится в сообщении.

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После этого полицейские в присутствии свидетелей провели тест на содержание алкоголя в крови, который подтвердил, что водитель находится в нетрезвом состоянии.

Однако, несмотря на это, нарушительница попыталась помешать составлению протокола, требуя полицейских ответить, "что это за приколы".

"31-летняя женщина прошла проверку - имела 2, 95 промилле алкоголя, что в 14 раз выше допустимой нормы. За это получила соответствующий протокол. Во время общения с правоохранителями вела себя агрессивно и в какой-то момент укусила инспектора в левую руку", - рассказали правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина во время задержания укусил полицейского за ногу.