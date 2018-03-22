В Луцке не разминулись две маршрутки: 11 пострадавших

В результате дорожно-транспортного происшествия в Луцке с участием двух маршрутных такси повреждения получили 11 пассажиров.

Об этом сообщили в патрульной службе Волынской области, передает Volynnews.

Столкновение маршруток № 10 и №12 произошло в четверг, 22 марта, в 13:40 на улице Глушец. Предварительно авария произошла из-за несоблюдения безопасной дистанции и нарушения правил дорожного движения.

Для работы с пострадавшими на месте ДТП работали пять бригад скорой помощи. Трое пассажиров, получивших повреждения, отказались от госпитализации, девять попали в больницу, среди них один несовершеннолетний.

Фото: Volynnews

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