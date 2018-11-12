12 ноября 2018, понедельник

В Луганской области обстреляли два беспилотника ОБСЕ

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

За минувшие выходные беспилотники миссии ОБСЕ дважды подверглись обстрелу на Донбассе.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

По словам наблюдателей СММ ОБСЕ, 10 ноября по мини-БПЛА, который осуществлял полет над объектом военного типа вблизи оккупированной Кадиевки Луганской области, было совершено около 20 выстрелов и очередей из стрелкового оружия.

Следующий обстрел зафиксирован 11 ноября вблизи подконтрольного правительству Украины населенного пункта Новотошковское Луганской области. В сторону беспилотника на высоте 120 м выстрелили из стрелкового оружия по меньшей мере один раз.

Отмечается, что вблизи Новотошковского члены патруля СММ видели как минимум троих украинских военнослужащих на блокпосте, расположенном в 20–30 м к юго-западу от местоположения патруля СММ.

В обоих случаях наблюдатели вернули БПЛА и покинули районы.

Напомним, что в ночь на 27 октября во время полета над оккупированными территориями Донецкой области исчез беспилотник СММ ОБСЕ. Перед этим дрон обнаружил зенитный ракетный комплекс 9К33 Оса и колонну в составе семи грузовиков на грунтовой дороге вблизи границы с РФ. 

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