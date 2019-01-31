В Луганской области мужчина пытался продать три гранатомета
В Луганской области Служба безопасности Украины разоблачила местного жителя, который сбывал военные средства поражения.
Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители задержали жителя Северодонецка, когда он в очередной раз пытался продать три ракетно-противотанковых гранатомета заказчику.
Также отмечается, что ранее оперативники спецслужбы задокументировали реализацию злоумышленником восьми тротиловых шашек весом 1600 граммов, 15 гранат с запалами и более полутора тысяч патронов различного калибра.
Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УКУ и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.