В Луганской области мужчина пытался продать три гранатомета Сегодня, 00:41 302 Цей матеріал також доступний українською пресс-центр СБУ Изъятое оружие пресс-центр СБУ

В Луганской области Служба безопасности Украины разоблачила местного жителя, который сбывал военные средства поражения.



Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители задержали жителя Северодонецка, когда он в очередной раз пытался продать три ракетно-противотанковых гранатомета заказчику.

Также отмечается, что ранее оперативники спецслужбы задокументировали реализацию злоумышленником восьми тротиловых шашек весом 1600 граммов, 15 гранат с запалами и более полутора тысяч патронов различного калибра.

Фото: пресс-центр СБУ / коллаж НВ

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УКУ и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

