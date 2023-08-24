В Луганске прозвучал гимн Украины — видео
Луганск (Фото:Скриншот видео Желтая лента / Telegram)
Во временно оккупированном Луганске в четверг, 24 августа, прозвучал гимн Украины.
Об этом сообщает движение Желтая лента.
На кадрах видно, как в общественном месте города играет гимн Украины. Это произошло в День Независимости.
Партизаны установили оборудование на остановках общественного транспорта.
24 августа 2023 года Украина празднует 32-ю годовщину восстановления своей Независимости. В 1991 году в этот день Верховная Рада утвердила Акт провозглашения независимости Украины. Сегодня исполняется и полтора года с начала полномасштабной войны с Россией.