В Луганске прозвучал гимн Украины — видео 24 августа, 18:16 Луганск (Фото:Скриншот видео Желтая лента / Telegram)

Во временно оккупированном Луганске в четверг, 24 августа, прозвучал гимн Украины.

Об этом сообщает движение Желтая лента.

На кадрах видно, как в общественном месте города играет гимн Украины. Это произошло в День Независимости.

Партизаны установили оборудование на остановках общественного транспорта.

Видео дня

24 августа 2023 года Украина празднует 32-ю годовщину восстановления своей Независимости. В 1991 году в этот день Верховная Рада утвердила Акт провозглашения независимости Украины. Сегодня исполняется и полтора года с начала полномасштабной войны с Россией.

