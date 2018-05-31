В Кривом Роге напали на депутата горсовета

В четверг утром, 32 мая, неизвестные напали в Кривом Роге на депутата городского совета Андрея Немченко.
Об этом он рассказал у себя в Facebook.
По словам Немченко, нападавшие были на красном автомобиле ВАЗ-2107.
"На меня совершенно нападение!! Красная семерка ОI - часть номера!!!", - написал он.
Как сообщает со ссылкой на потерпевшего Первый городской, примерно в 7:40 он выходил со двора, когда к нему на тонированном красном автомобиле подъехали неизвестные.
По словам Немченко, они несколько раз ударили его по голове, после чего брызнули в лицо перцовым газом.
В связи со случившимся правоохранители объявили в городе план Перехват.
Ранее сообщалось, что в Киеве титушки жестоко избили народного депутата Левченко.
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