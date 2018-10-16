В Кривом Роге Geely врезался в остановку с людьми

В результате ДТП пострадали два человека

В понедельник вечером, 15 октября, в Кривом Роге мужчина за рулем Geely врезался в остановку общественного транспорта.

Как сообщили в управлении Нацполиции в Днепропетровской области, авария произошла на улице Светлогорской.

Двигаясь по дороге, водитель не справился с управлением перед перекрестком с Первомайской, выехал на встречную полосу движения и врезался в остановку с людьми.

В результате ДТП пострадала женщина 1992 года рождения и мужчина 1959 года. Они были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.