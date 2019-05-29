В киевских школах проведут реформу питания — КГГА Вчера, 20:17 Цей матеріал також доступний українською НВ В КГГА планируют реформировать школьное питание НВ

В КГГА планируют провести реформу питания в столичных школах.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает пресс-служба ведомства.

К 1 сентября 2019 года все коммунальные предприятия, которые занимаются питанием в школах Киева, должны получить сертификат соответствия международным стандартам качества питания HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).

По словам чиновника, в рамках реформирования школьного питания рассматриваются также несколько моделей его организации.

Одна из них, которая уже действует в Германии, предполагает создание миницехов на базе опорных школ, обеспечивающих пищей ближайшие 20−30 учебных заведений.

«Поскольку изменение школьного питания связано с большим капиталовложением, мы рассматриваем несколько вариантов его реализации. Миницехи — как один из самых привлекательных», — сказал чиновник.

