В Киеве закрылся пляжный сезон

Пресс-секретарь коммунального предприятия Плесо Евгений Кобан заявил о том, что 17 сентября в Киеве официально завершился пляжный сезон.
Об этом передает ТСН.
Кобан отметил также, что температура воды в столице Украины больше не предназначена для безопасного купания.
В ближайшие дни коммунальные службы начнут консервацию инженерных сетейЮ чтобы предотвратить замерзание зимой. Также с пляжей начнут убирать инвентарь.
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