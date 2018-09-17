18 сентября 2018, вторник

В Киеве закрылся пляжный сезон

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Летом 2018 года киевские пляжи были заполнены в жаркие дни

Летом 2018 года киевские пляжи были заполнены в жаркие дни

Пресс-секретарь коммунального предприятия Плесо Евгений Кобан заявил о том, что 17 сентября в Киеве официально завершился пляжный сезон.

Об этом передает ТСН.

Кобан отметил также, что температура воды в столице Украины больше не предназначена для безопасного купания. 

В ближайшие дни коммунальные службы начнут консервацию инженерных сетейЮ чтобы предотвратить замерзание зимой. Также с пляжей начнут убирать инвентарь.

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