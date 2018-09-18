18 сентября 2018, вторник

В Киеве задержали человека Кадырова - СМИ

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В полиции задержание Цицулаева не комментируют
Фото: Информатор

В полиции задержание Цицулаева не комментируют

В понедельник, 17 сентября, правоохранители задержали на улице Кирилло-Мефодиевской в Киеве Адама Цицулаева - сына бывшего представителя главы Чечни Рамзана Кадырова в Украине, передает Информатор.

Как сообщается, задержание стало итогом облавы, начавшейся с проспекта Победы возле станции метро Политехнический институт.

Перекрыв улицу, полицейские заблокировали автомобиль Totyota Camry с российскими номерами, в котором находился Цицулаев-младший и еще три лица кавказской национальности.

Во время досмотра в машине обнаружили пакет с героином.

Согласно имеющимся данным, полицейские действовали по наводке бывшего бизнес-партнера Кадырова, с которым они вместе вели дела до высылки Рамзана Цицулаева из Украины.

Сын бывшего полпреда главы Чечни прибыл в Киев, чтобы провести переговоры с предпринимателем, однако тот не пожелал делиться своим бизнесом и навел на него и его людей силовиков.

В полиции операцию против людей Кадырова не комментируют.

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