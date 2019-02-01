В Киеве выросли тарифы на холодную воду Сегодня, 12:00 762 Цей матеріал також доступний українською kaboompics / pixabay.com С 1 февраля выросли тарифы на воду для киевлян kaboompics / pixabay.com

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг повысила тариф на водоотведение и водоснабжение для Киевводоканала.

С 1 февраля тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева вырастет на 11,5% - до 20,376 гривен за кубометр, сообщает пресс-служба предприятия.



Тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды и водоотведения с учетом использования внутридомовых систем вырос почти на 11% и установлен на уровне 21,756 гривен за кубометр.

Напомним, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на теплоснабжение для населения.