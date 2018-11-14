В Киеве выпал первый снег - видео

В среду, 14 ноября, в Киеве выпал первый в этом сезоне снег.

Соответствующими видео делятся пользователи соцсетей.

Well damn. It’s here. First snow of the season in Kyiv, Ukraine. pic.twitter.com/pyUZC72X7t — Christopher Miller (@ChristopherJM) 14 ноября 2018 г.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Снег о_о #погода #почтизима #киев Публикация от Felix (@felix_legion) 13 Ноя 2018 в 11:19 PST

Согласно прогнозам синоптиков, снегопад в Киеве ожидается сильный, из-за чего автомобилисты могут столкнуться с трудностями на столичных дорогах.

Температура воздуха днем ожидается в пределах 0 градусов, а вечером - до -1 градуса. Ветер южный, до 4,8 м/сек.