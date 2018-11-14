В Киеве выпал первый снег - видео

В среду, 14 ноября, в Киеве выпал первый в этом сезоне снег.
Соответствующими видео делятся пользователи соцсетей.
Well damn. It’s here. First snow of the season in Kyiv, Ukraine. pic.twitter.com/pyUZC72X7t— Christopher Miller (@ChristopherJM) 14 ноября 2018 г.
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Согласно прогнозам синоптиков, снегопад в Киеве ожидается сильный, из-за чего автомобилисты могут столкнуться с трудностями на столичных дорогах.
Температура воздуха днем ожидается в пределах 0 градусов, а вечером - до -1 градуса. Ветер южный, до 4,8 м/сек.
Мы в 2020 году. Как изменится Украина?
В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".
Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?
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