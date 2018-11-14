14 ноября 2018, среда

В Киеве выпал первый снег - видео

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Снегопад в Киеве ожидается обильный
Скриншот

Снегопад в Киеве ожидается обильный

В среду, 14 ноября, в Киеве выпал первый в этом сезоне снег.

Соответствующими видео делятся пользователи соцсетей.

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Снег о_о #погода #почтизима #киев

Публикация от Felix (@felix_legion)

Согласно прогнозам синоптиков, снегопад в Киеве ожидается сильный, из-за чего автомобилисты могут столкнуться с трудностями на столичных дорогах.

Температура воздуха днем ожидается в пределах 0 градусов, а вечером - до -1 градуса. Ветер южный, до 4,8 м/сек.

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