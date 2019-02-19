В Киеве водитель автобуса врезался в зоомагазин Сегодня, 09:48 955 Цей матеріал також доступний українською dtp.kiev.ua В результате ДТП пассажиры не пострадали dtp.kiev.ua

В понедельник вечером, 18 февраля, в Киеве произошло ДТП с участием маршрутного автобуса №90.

Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua, опубликовав видео с места происшествия.

Как отмечается, авария произошла на улице Гната Юры.

По предварительной информации, во время движения водителю автобуса стало плохо, из-за чего он съехал с дороги и врезался в зоомагазин.

В результате ДТП никто из пассажиров не пострадал. Прибывшие на место медики оказали водителю всю необходимую помощь.