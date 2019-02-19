В Киеве водитель автобуса врезался в зоомагазин
Сегодня, 09:48
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В понедельник вечером,
18 февраля, в Киеве произошло ДТП с участием маршрутного автобуса №90.
Об этом сообщили
в сообществе dtp.kiev.ua, опубликовав видео с места происшествия.
Как отмечается,
авария произошла на улице Гната Юры.
По
предварительной информации, во время движения водителю автобуса стало плохо,
из-за чего он съехал с дороги и врезался в зоомагазин.
В результате ДТП
никто из пассажиров не пострадал. Прибывшие на место медики оказали водителю
всю необходимую помощь.