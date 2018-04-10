В Киеве в СИЗО умер осужденный

Официальную причину смерти осужденного в СИЗО объявят по результатам экспертизы

В Министерстве юстиции Украины подтвердили информацию о смерти осужденного в Лукьяновском следственном изоляторе (Киев).

Об этом сообщил пресс-секретарь заместителя главы Минюста Дениса Чернышева Юрий Маслак в комментарии Громадському радіо.

22-летнего парня 3 апреля осудили по делу о грабеже, и тогда же его привезли в изолятор.

По словам Маслака, парня поместили в камеру, однако там он начал себя неадекватно вести и проявлять признаки буйства: он начал биться головой о стену и другие предметы.

Уже через два дня, 5 апреля, его перевели в специализированную камеру в медицинской части, а затем и в городскую клиническую больницу. Парень умер в 12:40 в понедельник, 9 апреля.

Предварительно у осужденного диагностировали синяки, ушибы и гематомы лица, а также открытую черепно-мозговую травму.

В Минюсте считают, что осужденный умер из-за ранения, наносимых себе в первой камере.

Маслак отметил, что врачи не обнаружили следов насильственной смерти. Однако окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, отметил спикер.

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