В Киеве устроили забег Kyiv Color Run

В Киеве прошел традиционный забег Kyiv Color Run, во время которого участников обсыпают специальными красками.

Об этом сообщает BBC.

Правило забега - прийти в белом. Участники могли выбрать различные дистанции, три или шесть километров для взрослых, а также малые дистанции - для детей и собак.

Маршрут проходил по кругу через Троицкую площадь, улицу Большая Васильковская и костел.

Организаторы приготовили несколько центнеров специальной индийской краски.

Цветные забеги основали в Америке и проходят во многих странах мира.