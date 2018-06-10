В Киеве устроили забег Kyiv Color Run

В Киеве прошел традиционный забег Kyiv Color Run, во время которого участников обсыпают специальными красками.
Об этом сообщает BBC.
Правило забега - прийти в белом. Участники могли выбрать различные дистанции, три или шесть километров для взрослых, а также малые дистанции - для детей и собак.
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Маршрут проходил по кругу через Троицкую площадь, улицу Большая Васильковская и костел.
Организаторы приготовили несколько центнеров специальной индийской краски.
Цветные забеги основали в Америке и проходят во многих странах мира.
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