В Киеве такси протаранило продуктовый магазин

В ночь на воскресенье, 8 апреля, на столичных Березняках автомобиль Daewoo протаранил продуктовый магазин.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
ЧП произошло на улице Миколайчука, 10 (бывшая Серафимовича). Водитель такси не справился с управлением и заехал на пешеходную часть.
Сам таксист объяснил, что "отвлекся на минутку". Пострадавших в происшествии нет, поскольку пешеходов в то время на улице не было.
Ранее сообщалось, что на проспекте Свободы в Киеве столкнулись Volkswagen и такси с ребенком.
Комментарии
Правила комментирования