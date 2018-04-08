В Киеве такси протаранило продуктовый магазин

Таксист объяснил, что "отвлекся на минутку"

В ночь на воскресенье, 8 апреля, на столичных Березняках автомобиль Daewoo протаранил продуктовый магазин.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

ЧП произошло на улице Миколайчука, 10 (бывшая Серафимовича). Водитель такси не справился с управлением и заехал на пешеходную часть.

Сам таксист объяснил, что "отвлекся на минутку". Пострадавших в происшествии нет, поскольку пешеходов в то время на улице не было.

Ранее сообщалось, что на проспекте Свободы в Киеве столкнулись Volkswagen и такси с ребенком.