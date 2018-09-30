30 сентября 2018, воскресенье

В Киеве стартовал Всеукраинский марш за права животных

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Марш стартовал в парке Шевченко
Facebook / Юлия Петренко

Марш стартовал в парке Шевченко

В Киеве начался Всеукраинский марш за права животных. Участники марша требуют большего внимания к проблеме жестокого обращения с животными. По инициативе UAnimals событие одновременно проходит в 20 городах Украины.

Марш стартовал в парке Шевченко.

На странице события в Facebook организаторы сослались на слова Махатмы Ганди, который определял величие и нравственность народа по тому, как он ведет себя с животными, и сформулировали восемь требований.

Участники марша, в частности, требуют запретить животных в цирках и дельфинариях, закрыть меховые фермы, притравочные станции и контактные зоопарки.

Фото: Facebook / Катя Тейлор

По мнению организаторов, в Украине не хватает центров реабилитации и содержания животных, пострадавших от человека и его деятельности.

Фото: Facebook / Александра Горчинская

Они также требуют создать зоополицию и запретить в Украине эвтаназию как метод регулирования численности бездомных животных.

Фото: Facebook / Оля Корда

Накануне в социальных сетях неравнодушные к животным провели флешмоб. Как можно больше пользователей Facebook должны были заполнить ленту снимками животных, от слонов до каракатиц.

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