В Киеве скоростной трамвай сошел с рельсов

Вечером в среду, 4 апреля, в Святошинском районе Киева сошел с рельсов скоростной трамвай производства львовского предприятия Электротранс.
Как сообщает Укринформ, инцидент произошел на маршруте скоростного трамвая № 2 (ст. Кольцевая дорога - Михайловская Борщаговка) на подъезде к станции Григоровича-Барского.
О пострадавших не сообщается.
Авария спровоцировала остановку других трамваев на линии. Причины инцидента пока неизвестны.
Напомним, что 3 апреля в Одессе трамвай сошел с рельсов на ровном участке пути.
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