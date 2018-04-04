В Киеве скоростной трамвай сошел с рельсов

Авария спровоцировала остановку других трамваев на линии

Вечером в среду, 4 апреля, в Святошинском районе Киева сошел с рельсов скоростной трамвай производства львовского предприятия Электротранс.

Как сообщает Укринформ, инцидент произошел на маршруте скоростного трамвая № 2 (ст. Кольцевая дорога - Михайловская Борщаговка) на подъезде к станции Григоровича-Барского.

О пострадавших не сообщается.

Авария спровоцировала остановку других трамваев на линии. Причины инцидента пока неизвестны.

Напомним, что 3 апреля в Одессе трамвай сошел с рельсов на ровном участке пути.