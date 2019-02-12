В Киеве сгорел Land Cruiser семьи депутата горсовета Вчера, 09:48 1001 Цей матеріал також доступний українською Информатор Огонь полностью уничтожил авто Информатор

В ночь на 12 февраля на проспекте Победы в Киеве в одном из дворов сгорел Land Cruiser.

Как сообщает Информатор, машина принадлежит семье депутата Киевского горсовета от ВО Свобода. При этом имя политика не называется.

По словам пострадавшего, авто принадлежит его матери, а инцидент может быть связан с его политической деятельностью.

Отмечается, что машина загорелась около 01:50, спустя час после того, как водитель поднялся домой.

Спасатели оперативно прибыли на место инцидента, однако огонь полностью уничтожил Land Cruiser.

На месте также работала полиция. Проверяется информация о поджоге.

Поджог авто семьи депутата Киевского горсовета В Киеве сгорела машина депутата горсовета

Позже в Свободе уточнили, что речь идет о депутате Владимире Назаренко, а авто подожгли с помощью зажигательной смеси.

Там добавили, что депутат ведет активную борьбу с незаконными застройками, а также российским бизнесом в Украине. Он также принимал участие в войне на Донбассе и был командиром взвода батальона Киевская Русь.

