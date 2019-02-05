В Киеве решили обновить официальный герб города Сегодня, 18:02 683 Цей матеріал також доступний українською Leonid76 / Wikipedia Герб столицы Leonid76 / Wikipedia

Киевский городской совет решил изменить официальный символ столицы, для этого будет проведен конкурс на изображение "исторического" герба.

В горсовете объяснили, что существующий герб Киева "не в полной мере соответствует принципам, правилам и традициям европейской геральдики".

"Важный момент, что эскизные проекты должны быть разработаны на основе исторических традиций с использованием известных символов местного самоуправления Киева. Таким образом обновленный герб столицы будет соответствовать требованиям истории и современности одновременно", - рассказал заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопов.

На данный момент рабочая группа утвердила техническое задание для будущего конкурса. Детали проведения конкурса, его продолжительность и сроки определения победителей объявят в ближайшее время.

По условиям ТЗ, участники конкурса должны представить цветной и одноцветный эскизы герба города Киева с учетом исторических традиций Киева, пояснительную записку с геральдическим описанием и обоснованием композиции.