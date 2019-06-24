В Киеве неизвестный разбил мемориал Героя Небесной сотни Нигояна — фото
Сегодня, 10:55
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На улице Грушевского в Киеве неизвестный мужчина разбил мемориальную плиту, установленную в память о Герое Небесной сотни Сергее Нигояне, погибшем во время Революции Достоинства.
Об этом у себя в Facebook сообщил ветеран АТО Александр Чех, опубликовав фото с места происшествия.
На других снимках, опубликованных в сообществе Вісник Вейшнорії, видно сидящего возле разбитого мемориала мужчину в наручниках, который, вероятно, и стоит за этим актом вандализма.
Фото: Вісник Вейшнорії/Facebook
Официальных комментариев по поводу происшествия от полиции пока не поступало.