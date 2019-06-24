В Киеве неизвестный разбил мемориал Героя Небесной сотни Нигояна — фото Сегодня, 10:55 2383 Цей матеріал також доступний українською Вісник Вейшнорії/Facebook Предполагаемый вандал задержан Вісник Вейшнорії/Facebook

На улице Грушевского в Киеве неизвестный мужчина разбил мемориальную плиту, установленную в память о Герое Небесной сотни Сергее Нигояне, погибшем во время Революции Достоинства.

Об этом у себя в Facebook сообщил ветеран АТО Александр Чех, опубликовав фото с места происшествия.

На других снимках, опубликованных в сообществе Вісник Вейшнорії, видно сидящего возле разбитого мемориала мужчину в наручниках, который, вероятно, и стоит за этим актом вандализма.

Фото: Вісник Вейшнорії/Facebook

Официальных комментариев по поводу происшествия от полиции пока не поступало.