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В Киеве неизвестный разбил мемориал Героя Небесной сотни Нигояна — фото

Сегодня, 10:55
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В Киеве неизвестный разбил мемориал Героя Небесной сотни Нигояна — фото - фото

Вісник Вейшнорії/Facebook

Предполагаемый вандал задержан

На улице Грушевского в Киеве неизвестный мужчина разбил мемориальную плиту, установленную в память о Герое Небесной сотни Сергее Нигояне, погибшем во время Революции Достоинства.

Об этом у себя в Facebook сообщил ветеран АТО Александр Чех, опубликовав фото с места происшествия.

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На других снимках, опубликованных в сообществе Вісник Вейшнорії, видно сидящего возле разбитого мемориала мужчину в наручниках, который, вероятно, и стоит за этим актом вандализма.

Фото: Вісник Вейшнорії/Facebook

Официальных комментариев по поводу происшествия от полиции пока не поступало.

Теги:   Революция Достоинства Небесная сотня Сергей Нигоян Вандализм Памятники Киев

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