В Киеве Range Rover влетел в машину полиции Сегодня, 05:58 6 Цей матеріал також доступний українською По неподтвержденной информации, в аварии пострадали двое полицейских Фото: Информатор

В ночь на среду, 2 января, в Киеве на пересечении бульвара Т. Шевченко и улицы Владимирская произошло ДТП с участием машины полиции.

Как сообщает Информатор, Range Rover врезался в Renault Kangoo следственно-оперативной группы. Инцидент случился около 00:30.

"По предварительной информации Range Rover двигался вниз по бульвару Шевченко и на скорости врезался в полицейский Renault Kangoo", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работали несколько патрульных автомобилей и машин следственно-оперативных групп, а также автомобили скорой помощи.

По предварительным данным, двое полицейских получили ранения. Официального подтверждения данной информации нет.

Детали происшествия устанавливаются.