В Киеве простились с погибшим на войне участником Революции Достоинства Юрием Морозом 25 апреля, 22:57 Церемония прощания с Юрием Морозом (Фото:Союз Украинской молодежи в Украине / Олег Слабоспицкий)

В понедельник, 24 апреля, в Киеве на Майдане Незалежности простились с участником Революции Достоинства, младшим сержантом ТРО Юрием Морозом, погибшим 16 апреля в боях на Соледарском направлении.

В церемонии прощания приняли участие сотни человек, в том числе военнослужащие, представители Силы территориальной обороны ВСУ, активисты, украинское духовенство. При участии Военного института КНУ имени Тараса Шевченко был исполнен украинский военный похоронный ритуал.

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Отцу воина был вручен Железный Крест Заслуги Союза Украинской Молодежи, которым посмертно награжден Юрий Мороз за отвагу, решительные подвиги.

Фото: Союз Украинской молодежи в Украине / Олег Слабоспицкий

Фото: Союз Украинской молодежи в Украине / Олег Слабоспицкий

Затем прощание продолжилось в поселке Боровая Киевской области. Друзья, односельчане, педагоги, общественные деятели, военнослужащие присоединились к похоронной процессии. Похоронили Юрия Мороза на местном поселковом кладбище.