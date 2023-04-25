В Киеве простились с погибшим на войне участником Революции Достоинства Юрием Морозом

25 апреля, 22:57
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Церемония прощания с Юрием Морозом (Фото:Союз Украинской молодежи в Украине / Олег Слабоспицкий)

Церемония прощания с Юрием Морозом (Фото:Союз Украинской молодежи в Украине / Олег Слабоспицкий)

В понедельник, 24 апреля, в Киеве на Майдане Незалежности простились с участником Революции Достоинства, младшим сержантом ТРО Юрием Морозом, погибшим 16 апреля в боях на Соледарском направлении.

В церемонии прощания приняли участие сотни человек, в том числе военнослужащие, представители Силы территориальной обороны ВСУ, активисты, украинское духовенство. При участии Военного института КНУ имени Тараса Шевченко был исполнен украинский военный похоронный ритуал.

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Отцу воина был вручен Железный Крест Заслуги Союза Украинской Молодежи, которым посмертно награжден Юрий Мороз за отвагу, решительные подвиги.

Союз Украинской молодежи в Украине / Олег Слабоспицкий
Фото: Союз Украинской молодежи в Украине / Олег Слабоспицкий
Союз Украинской молодежи в Украине / Олег Слабоспицкий
Фото: Союз Украинской молодежи в Украине / Олег Слабоспицкий

Затем прощание продолжилось в поселке Боровая Киевской области. Друзья, односельчане, педагоги, общественные деятели, военнослужащие присоединились к похоронной процессии. Похоронили Юрия Мороза на местном поселковом кладбище.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Киев Российская агрессия Киевская область Церемония прощания Война России против Украины

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