30 мая 2018, среда

В Киеве прямо за рулем умер водитель автобуса

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Перед смертью водитель успел остановить транспорт

Перед смертью водитель успел остановить транспорт

В среду, 30 мая, в Киеве прямо за рулем скончался водитель одного из столичных автобусов.

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщили в сообществе dtp.kiev.ua.

"Бульварно-Кудрявская 24. Умер пожилой водитель автобуса №7 во время рейса", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что перед смертью мужчина успел остановить транспорт.

Ранее сообщалось, что во Львове водитель скончался за рулем грузовика, из-за чего протаранил легковой автомобиль.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове