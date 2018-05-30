В Киеве прямо за рулем умер водитель автобуса

В среду, 30 мая, в Киеве прямо за рулем скончался водитель одного из столичных автобусов.

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщили в сообществе dtp.kiev.ua.

"Бульварно-Кудрявская 24. Умер пожилой водитель автобуса №7 во время рейса", - говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что перед смертью мужчина успел остановить транспорт.

Ранее сообщалось, что во Львове водитель скончался за рулем грузовика, из-за чего протаранил легковой автомобиль.