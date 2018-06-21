В Киеве попрощались с поэтом Иваном Драчом

Драча похоронят в селе в Киевской области

В Киеве попрощались с известным украинским поэтом Иваном Драчом.

Как сообщает Укринформ, церемония прощания и отпевания состоялась во Владимирском соборе.

Попрощаться с поэтом пришли сотни человек. Пришли его родные, коллеги, политики, а также общественные и культурные деятели.

Также во Владимирский собор прибыли президент Петр Порошенко с супругой Мариной, премьер Владимир Гройсман и министр образования Лилия Гриневич.

Драча похоронят в его родном селе Тележинцы рядом с могилой сына.

Напомним, украинский поэт Иван Драч умер на 82-м году жизни после тяжелой болезни.

Читайте также: