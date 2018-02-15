В Киеве появилось 23 новых сквера

Власти Киева предоставили статус сквера еще 23 земельным участкам в четырех районах столицы.
Как рассказали в Киевской городской госадминистрации, это решение обезопасит соответствующие участки от самовольного размещения малых архитектурных форм, незаконного строительства и стихийных автомобильных стоянок.
Так, новые скверы появятся по следующим адресам:
1) на бульваре Верховной Рады, 13 в Днепровском районе;
2) на улице Красноткацкой, 10 в Днепровском районе;
3) на улице Пожарского, 8 в Днепровском районе;
4) на улице Попудренко, 18, 18-А в Днепровском районе;
5) на бульваре Труда, 8 в Днепровском районе;
6) на улице Вифлиемской, 18/2 в Днепровском районе;
7) на улице Плеханова между домами 4, 6 и лицеем № 208 по улице Ованеса Туманяна в Днепровском районе;
8) на улице Энтузиастов, 3-А в Днепровском районе;
9) на улице Энтузиастов, 3/1-А в Днепровском районе;
10) на улице Энтузиастов, 5-А в Днепровском районе;
11) на улице Энтузиастов, 9 - Г в Днепровском районе;
12) на улице Энтузиастов, 41-А в Днепровском районе;
13) на Русановской набережной, 4-А в Днепровском районе;
14) на Русановской набережной, 6-А в Днепровском районе;
15) между улицами Раисы Окипной и Броварским проспектом в Днепровском районе;
16) по улице Митрополита Андрея Шептицкого между домами 24, 24-В и домом 5-Б по улице Челябинской в Днепровском районе;
17) на проспекте Голосеевский, 96 в Голосеевском районе;
18) на проспекте Голосеевский, 114 корпус 2 в Голосеевском районе;
19) между жилыми домами № 120 и № 120 корпус 2 по проспекту Голосеевский в Голосеевском районе;
20) по проспекту Голосеевский, 108 корпус 2 и 108 корпус 3 в Голосеевском районе;
21) на улице Космонавта Волкова, 18-20-А в Деснянском районе;
22) на улице Бориспольская 30, 34, 38 в Дарницком районе;
23) на улице Новодарницкая, 30-32 в Дарницком районе.
Напомним, в ноябре 2017 года Киевсовет узаконил в столице статус сквера за 15 земельными участками и 5 га земли в районе проспекта Бандеры, официально ставшей парком.
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