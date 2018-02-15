В Киеве появилось 23 новых сквера

Так землю хотят защитить от МАФов и незаконных строек

Власти Киева предоставили статус сквера еще 23 земельным участкам в четырех районах столицы.

Как рассказали в Киевской городской госадминистрации, это решение обезопасит соответствующие участки от самовольного размещения малых архитектурных форм, незаконного строительства и стихийных автомобильных стоянок.

Так, новые скверы появятся по следующим адресам:

1) на бульваре Верховной Рады, 13 в Днепровском районе;

2) на улице Красноткацкой, 10 в Днепровском районе;

3) на улице Пожарского, 8 в Днепровском районе;

4) на улице Попудренко, 18, 18-А в Днепровском районе;

5) на бульваре Труда, 8 в Днепровском районе;

6) на улице Вифлиемской, 18/2 в Днепровском районе;

7) на улице Плеханова между домами 4, 6 и лицеем № 208 по улице Ованеса Туманяна в Днепровском районе;

8) на улице Энтузиастов, 3-А в Днепровском районе;

9) на улице Энтузиастов, 3/1-А в Днепровском районе;

10) на улице Энтузиастов, 5-А в Днепровском районе;

11) на улице Энтузиастов, 9 - Г в Днепровском районе;

12) на улице Энтузиастов, 41-А в Днепровском районе;

13) на Русановской набережной, 4-А в Днепровском районе;

14) на Русановской набережной, 6-А в Днепровском районе;

15) между улицами Раисы Окипной и Броварским проспектом в Днепровском районе;

16) по улице Митрополита Андрея Шептицкого между домами 24, 24-В и домом 5-Б по улице Челябинской в Днепровском районе;

17) на проспекте Голосеевский, 96 в Голосеевском районе;

18) на проспекте Голосеевский, 114 корпус 2 в Голосеевском районе;

19) между жилыми домами № 120 и № 120 корпус 2 по проспекту Голосеевский в Голосеевском районе;

20) по проспекту Голосеевский, 108 корпус 2 и 108 корпус 3 в Голосеевском районе;

21) на улице Космонавта Волкова, 18-20-А в Деснянском районе;

22) на улице Бориспольская 30, 34, 38 в Дарницком районе;

23) на улице Новодарницкая, 30-32 в Дарницком районе.

Напомним, в ноябре 2017 года Киевсовет узаконил в столице статус сквера за 15 земельными участками и 5 га земли в районе проспекта Бандеры, официально ставшей парком.