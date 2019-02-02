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В Киеве похитили двух девушек. Объявлен план перехвата - СМИ

Сегодня, 09:55
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Aubrian Watson / Flickr

Нападавшие представились правоохранителями

В Дарницком районе Киева возле станции метро Осокорки двое мужчин силой затащили девушек в машину и повезли их в сторону Харьковского шоссе.

Как сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники, мужчины представились правоохранителями и похитили девушек на машине Hyundai Accent. Очевидцы сообщают, что нападавшие были вооружены.

В Киеве ввели план перехвата, полиция разыскивает автомобиль с двумя мужчинами и двумя девушками в салоне.

Свидетели отмечают, что один из нападавших был в синей куртке, он худощавого телосложения и среднего роста. Второй - полный, в темной куртке.

Теги:   Похищение Киев

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