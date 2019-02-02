В Киеве похитили двух девушек. Объявлен план перехвата - СМИ Сегодня, 09:55 2226 Цей матеріал також доступний українською Aubrian Watson / Flickr Нападавшие представились правоохранителями Aubrian Watson / Flickr

В Дарницком районе Киева возле станции метро Осокорки двое мужчин силой затащили девушек в машину и повезли их в сторону Харьковского шоссе.

Как сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники, мужчины представились правоохранителями и похитили девушек на машине Hyundai Accent. Очевидцы сообщают, что нападавшие были вооружены.

В Киеве ввели план перехвата, полиция разыскивает автомобиль с двумя мужчинами и двумя девушками в салоне.

Свидетели отмечают, что один из нападавших был в синей куртке, он худощавого телосложения и среднего роста. Второй - полный, в темной куртке.