В Киеве похитили двух девушек. Объявлен план перехвата - СМИ
В Дарницком районе Киева возле станции метро Осокорки двое мужчин силой затащили девушек в машину и повезли их в сторону Харьковского шоссе.
Как сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники, мужчины представились правоохранителями и похитили девушек на машине Hyundai Accent. Очевидцы сообщают, что нападавшие были вооружены.
В Киеве ввели план перехвата, полиция разыскивает автомобиль с двумя мужчинами и двумя девушками в салоне.
Свидетели отмечают, что один из нападавших был в синей куртке, он худощавого телосложения и среднего роста. Второй - полный, в темной куртке.