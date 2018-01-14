В Киеве подорожал проезд в некоторых маршрутках

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Перевозчики сетуют на подорожание топлива

Перевозчики сетуют на подорожание топлива

В Киеве часть перевозчиков подняли цену на 1-2 гривны за проезд в маршрутках. С 15 января ожидается новая волна подорожания. 

Об этом изданию Слово и Дело сообщили сами перевозчики, объяснив это подорожанием топлива.

Уже подорожал проезд с 5 до 6 грн в частных маршрутных микроавтобусах №201 (​​метро Шулявская - Южная и Никольская Борщаговка) и №249 (метро Левобережная - Русановка - Березняки - железнодорожная станция Левый берег). 

До 7 грн подорожала 455-я маршрутка (Виноградарь - Севастопольская площадь).

С  января с 6 до 7 грн подорожает 569-я маршрутка (​​метро Лукьяновская - Отрадный).

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