В субботу, 29 сентября, в Киеве перекрыли ряд центральных улиц из-за проведения массовых мероприятий.

Некоторые ограничения будут действовать до конца выходных.

Так, с 00:00 29 сентября по 1:00 30 сентября перекрывается движение транспорта:

-по улице Крещатик на участке от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого

- по улице Прорезной от улицы Крещатик до улицы Пушкинской

- по улице Богдана Хмельницкого от улицы Крещатик до улицы Пушнинськой

В это же время будет ограничено движение в прилегающих кварталах:

- по улице Крещатик от улицы Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко (полностью перекрыто с 11:30 до 14:00)

- по улице Городецкого от улицы Крещатик до улицы Заньковецкой (полностью перекрыто с с 06:30 до 17:00)

Также с 11:30 до 17:00 29 сентября будут дополнительно перекрыта улица Крещатик на участке от Майдана Незалежности до Европейской площади, а также улица Михайловская на участке от улицы Крещатик до улицы Костельной.

Кроме того, с 06:00 до 10:00 и с 15:30 до 20:00 будет перекрыт первый проезд возле центрального входа к Центральному железнодорожному вокзалу железнодорожной станции Киев-Пассажирский.