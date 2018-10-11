11 октября 2018, четверг

В Киеве переименовали улицу Мельникова

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В Киеве появится улица Юрия Ильенко
© AMY/Wikimedia

В Киеве появится улица Юрия Ильенко

В четверг, 11 октября, депутаты Киевского городского совета приняли решение о переименовании улицы Мельникова в Шевченковском районе в улицу Юрия Ильенко.

Согласно сообщению Киевсовета, за переименование проголосовали 63 депутата.

Проект решения прошел этап общественного обсуждения. Изменение названия улицы Мельникова поддержали 67% проголосовавших (1490 граждан).

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Юрий Ильенко - украинский кинорежиссер, кинооператор, сценарист, актер, продюсер, автор кинолент Колодец для жаждущих, Белая птица с черной отметиной, Лебединое озеро. Зона, Молитва за гетмана Мазепу.

Улица, которая тянется от улицы Сечевых Стрельцов и Лукьяновской площади до улицы Елены Телиги, носила название Ювеналия Мельникова с 1923 года. Мельников был одним из организаторов первых марксистских кружков в России и Украине.

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