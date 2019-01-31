В Киеве патрульные провалились под лед, спасая рыбака Сегодня, 16:28 1113 Цей матеріал також доступний українською Информатор Из воды рыбака и полицейских достали спасатели на резиновой лодке Информатор

В четверг, 31 января, на территории Гидропарка в Киеве сотрудники патрульной полиции провалились под лед, пытаясь спасти человека.

Как сообщает Информатор, инцидент произошел возле вертолетной площадки, куда приходят любители зимней рыбалки.

Один из них уже собирал свои вещи, когда неожиданно провалился под лед.

Остальные рыбаки сразу вызвали помощь, и первыми на место прибыли патрульные.

Они сразу же попытались вытянуть мужчину из воды, однако сами провалились под лед.

Спустя некоторое время на место прибыли спасатели с резиновой лодкой, которые в итоге и достали рыбака и полицейских.

В результате происшествия мужчина, который провел в холодной воде продолжительное время, был госпитализирован с переохлаждением, а патрульные пошли отогреваться.