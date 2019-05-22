В Киеве пассажиры метро задержали грабителя Вчера, 10:04 4086 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция Пассажиры удерживали грабителя до прибытия полиции Нацполиция

На станции Дарница столичного метрополитена случайные очевидцы задержали мужчину, пытавшегося ограбить одного из пассажиров.

Об этом сообщили в управлении Нацполиции Киева.

Заметив выпившего мужчину, злоумышленник решил воспользоваться его состоянием и вырвал у него из рук телефон.

«В момент, когда потерпевший пытался вернуть свою вещь, ему на помощь пришли пассажиры метрополитена, которые остановили грабителя и удерживали его до прибытия полицейских», — рассказал представитель полиции метрополитена Александр Киричук.

Грабителем оказался 27-летний уроженец Черкасской области, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

«За противоправные действия ему грозит до четырех лет лишения свободы», — добавил Киричук.