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В Киеве пассажиры метро задержали грабителя

Вчера, 10:04
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В Киеве пассажиры метро задержали грабителя - фото

Нацполиция

Пассажиры удерживали грабителя до прибытия полиции

На станции Дарница столичного метрополитена случайные очевидцы задержали мужчину, пытавшегося ограбить одного из пассажиров.

Об этом сообщили в управлении Нацполиции Киева.

Заметив выпившего мужчину, злоумышленник решил воспользоваться его состоянием и вырвал у него из рук телефон.

«В момент, когда потерпевший пытался вернуть свою вещь, ему на помощь пришли пассажиры метрополитена, которые остановили грабителя и удерживали его до прибытия полицейских», — рассказал представитель полиции метрополитена Александр Киричук.

Грабителем оказался 27-летний уроженец Черкасской области, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

«За противоправные действия ему грозит до четырех лет лишения свободы», — добавил Киричук.

Теги:   Ограбление Киев Метро

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