В Киеве пассажиры метро задержали грабителя
На станции
Дарница столичного метрополитена случайные очевидцы задержали мужчину,
пытавшегося ограбить одного из пассажиров.
Об этом сообщили
в управлении Нацполиции Киева.
Заметив выпившего
мужчину, злоумышленник решил воспользоваться его состоянием и вырвал у него из рук телефон.
«В момент, когда
потерпевший пытался вернуть свою вещь, ему на помощь пришли пассажиры
метрополитена, которые остановили грабителя и удерживали его до прибытия
полицейских», — рассказал представитель полиции метрополитена Александр
Киричук.
Грабителем
оказался 27-летний уроженец Черкасской области, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.
«За противоправные действия ему грозит до четырех лет лишения свободы», — добавил Киричук.