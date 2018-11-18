18 ноября 2018, воскресенье

В Киеве ожидается мокрый снег и гололед

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Власти призывают киевлян быть осторожными
pixabay.com

Власти призывают киевлян быть осторожными

В Киеве в воскресенье, 18 ноября, во второй половине дня ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололед. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на данные Укргидрометцентра. 

По прогнозу синоптиков, в столице сегодня будет переменная облачность. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/сек. Температура днем около 0º.

КГГА в связи с изменением погодных условий призывает киевлян быть осторожными во время перемещения по городу и рекомендует придерживаться следующих советов.

Советы водителям:

  • придерживаться скоростного режима и дистанции, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;
  • при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
  • не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
  • в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам:

  • ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и чуть согните в коленях, ступайте на всю подошву;
  • не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;
  • при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть – это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
  • если падения не избежать – напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле попробуйте перекотиться, – удар, направленный на вас, уменьшит силу;
  • будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
  • когда перебегаете дорогу перед автомобилем учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;
  • обходите металлические крышки люков – как правило, они покрыты льдом.

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