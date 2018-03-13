В Киеве ограбили квартиру французского дипломата

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Грабители воспользовались дубликатом ключей
Фото: Pixabay

Грабители воспользовались дубликатом ключей

Прокуратура Киева сообщила о подозрении 22-летнему украинцу, причастному к ограблению квартиры сотрудника посольства Франции в Украине.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, злоумышленник действовал в сговоре с неустановленными лицами. Он изготовил дубликат ключей от квартиры в доме по улице Михайловской в центре столицы, где проживал дипломат с женой.

Вор проник в квартиру и украл имущество на сумму 740 тысяч гривен.

Ему объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 185 (тайное, по предварительному сговору группой лиц, хищение чужого имущества, соединенное с проникновением в жилище) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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