В Киеве ограбили главу Конституционного суда Литвы – СМИ

У судьи украли кошелек с деньгами

В Киеве ограбили главу Конституционного суда Литвы Дайнюса Жалимаса, пишет УП со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, у судьи украли кошелек с деньгами.

Пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало подтвердил обращение гражданина Литвы в полицию, однако имя пострадавшего не назвал.

Иностранец сообщил, что ограбление произошло в магазине по улице Гончара.

Полиция открыла уголовное производство по ст.185 (кража) УК Украины.

Ранее СМИ сообщали, что в Киеве в одном из ресторанов ограбили дипломата из Швеции.