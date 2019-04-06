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В Киеве начали отключать отопление

Вчера, 14:28
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В Киеве начали отключать отопление - фото

ri/Pixabay

В Киеве отключают отопление

С 6 апреля в Киеве официально завершился отопительный сезон.

Соответствующее распоряжение подписал Киевский городской голова Виталий Кличко. Об этом во время пресс-брифинга заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает Официальный портал Киева.

"Решение о завершении отопительного сезона орган местного самоуправления принимает, исходя из погодных условий. По информации, которую предоставил нам Укргидрометцентр, температура воздуха будет повышаться. Поэтому уже с 6 апреля мы завершаем работу системы централизованного отопления", - сообщил Пантелеев.

Учреждения социальной сферы будут отключать от отопления только по их индивидуальным заявкам.

6 апреля отопительный сезон завершится в Николаеве. 5 апреля в Запорожье, а 1 апреля отопительный сезон закончился в Одессе, Днепре и Херсоне.

Решение об окончании отопительного сезона принимают при условии, что среднесуточная температура воздуха не опускается ниже 8 градусов тепла в течение трех суток подряд.

Теги:   Виталий Кличко Киев Отопление

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