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Возле метро Осокорки в Киеве на автомобиль обрушились обломки путепровода — видео

Сегодня, 11:36
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Возле метро Осокорки в Киеве на автомобиль обрушились обломки путепровода — видео - фото

Информатор

Водитель автомобиля в результате происшествия не пострадал

В понедельник, 24 июня, возле станции метро Осокорки в Киеве на автомобиль Renault Duster, который двигался в сторону Южного моста, обрушились элементы путепровода.

Об этом сообщил Информатор, опубликовав видео с места происшествия.

Фото: Информатор

Упавшие на автомобиль обломки моста повредили его капот и передний бампер. Сам водитель в результате инцидента не пострадал.

При этом отмечается, что на данное время сохраняется риск дальнейшего обрушения.

Теги:   Путепроводы ДТП Киев

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