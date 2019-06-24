Возле метро Осокорки в Киеве на автомобиль обрушились обломки путепровода — видео Сегодня, 11:36 Цей матеріал також доступний українською Информатор Водитель автомобиля в результате происшествия не пострадал Информатор

В понедельник, 24 июня, возле станции метро Осокорки в Киеве на автомобиль Renault Duster, который двигался в сторону Южного моста, обрушились элементы путепровода.

Об этом сообщил Информатор, опубликовав видео с места происшествия.

Фото: Информатор

Упавшие на автомобиль обломки моста повредили его капот и передний бампер. Сам водитель в результате инцидента не пострадал.

При этом отмечается, что на данное время сохраняется риск дальнейшего обрушения.