Возле метро Осокорки в Киеве на автомобиль обрушились обломки путепровода — видео
Сегодня, 11:36
В понедельник, 24 июня, возле станции метро Осокорки в Киеве на автомобиль Renault Duster, который двигался в сторону Южного моста, обрушились элементы путепровода.
Об этом сообщил Информатор, опубликовав видео с места происшествия.
Фото: Информатор
Упавшие на автомобиль обломки моста повредили его капот и передний бампер. Сам водитель в результате инцидента не пострадал.
При этом отмечается, что на данное время сохраняется риск дальнейшего обрушения.