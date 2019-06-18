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В Киеве на Крещатике два автомобиля провалились под асфальт

Вчера, 21:15
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В Киеве на Крещатике два автомобиля провалились под асфальт - фото

Информатор

Citroen наполовину ушел под землю

Во вторник, 18 июня, в центре Киева два автомобиля Citroen и Volkswagen провалились под асфальт.

Как сообщает Информатор, инцидент произошел на улице Крещатик, 4.

Из-за обвала дорожного покрытия Citroen наполовину повалился под землю. Водитель Volkswagen сумел вовремя выехать, избежав глубокого провала.

В районе места обвала еще находятся два автомобиля, чьих водителей пытаются разыскать полицейские для недопущения повторения аварии.

Теги:   Киев

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