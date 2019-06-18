В Киеве на Крещатике два автомобиля провалились под асфальт Вчера, 21:15 Цей матеріал також доступний українською Информатор Citroen наполовину ушел под землю Информатор

Во вторник, 18 июня, в центре Киева два автомобиля Citroen и Volkswagen провалились под асфальт.

Как сообщает Информатор, инцидент произошел на улице Крещатик, 4.

Из-за обвала дорожного покрытия Citroen наполовину повалился под землю. Водитель Volkswagen сумел вовремя выехать, избежав глубокого провала.

В районе места обвала еще находятся два автомобиля, чьих водителей пытаются разыскать полицейские для недопущения повторения аварии.